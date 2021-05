Morena, dopo l’arresto del titolare scatta anche la chiusura del bar: all’interno era stata trovata della cocaina (Di sabato 15 maggio 2021) Morena. A febbraio l’arresto del titolare, ieri la Polizia di Stato ha proceduto alla chiusura del bar per 3 giorni. Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensione della durata di 3 giorni della licenza di somministrazione e vendita di alimenti nei confronti del titolare di un bar di Morena. Il provvedimento di chiusura, emesso dal Questore, è stato adottato a seguito dell’arresto del titolare avvenuto nel febbraio scorso quando, nel piano interrato del bar, fu rinvenuta e sequestrata della cocaina fissata con del nastro adesivo sul sifone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021). A febbraiodel, ieri la Polizia di Stato ha proceduto alladel bar per 3 giorni. Ieri mattina, gli agentiPolizia di Stato del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno dato esecuzione al provvedimento di sospensionedurata di 3 giornilicenza di somministrazione e vendita di alimenti nei confronti deldi un bar di. Il provvedimento di, emesso dal Questore, è stato adottato a seguito deldelavvenuto nel febbraio scorso quando, nel piano interrato del bar, fu rinvenuta e sequestratafissata con del nastro adesivo sul sifone ...

