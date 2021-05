Monreale | 30 denunce per violenze e persecuzioni | funziona la Stanza Rosa

(Di sabato 15 maggio 2021) Vittime di violenza, di vessazioni, di stalking. C’è un luogo adove è possibile chiedere aiuto. L’arma dei Carabinieri infatti, in collaborazione con il centro di Ascolto e il Cga dell’Associazione Donnattiva, ha aperto la. “Cuore di donna”, è il nome dellaprotetta, che è stata realizzata tra il mese di febbraio e il mese di marzo 2020 presso il comando Stazione Carabinieri di. Nei giorni scorsi una delegazione del centro di Ascolto e il Cga dell’Associazione Donnattiva ha incontrato la referente della rete Antiviolenza il tenente Giada Conti al fine di avviare una collaborazione per le problematiche sociali e soprattutto per le donne che spesso hanno necessità di trovare un punto di riferimento. Non ancora inaugurata a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora ...

La Repubblica

