Molta demagogia | poca arte Il Tate di Londra è un museo allo sbando

(Di sabato 15 maggio 2021) Immaginate che al torneo di Wimbledon un anno non invitino più i singoli giocatori ma solo il doppio. Non solo. Sono invitati esclusivamente giocatori di doppio misto o gender fluid. Poi come se non bastasse almeno uno dei due giocatori deve venire da zone geografiche economicamente depresse, ecologicamente disastrate e con crisi umanitarie in atto. Ecco fatti i dovuti distinguo culturali è quello che è capitato all’edizione di quest’anno dello storico Turner Prize deldi. Non è stato selezionato nessun artista individuale ma cinque collettivi di artisti che lavorano nel campo sociale. Già nell’edizione del 2019 i quattro artisti selezionati scrissero una lettera dove chiedevano in nome della solidarietà di dividersi il premio di 40.000 sterline. Tutti vincitori. Quest’anno vedremo se i collettivi scelti opteranno ...