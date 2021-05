Mitiga | l’app per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus | come funziona

Leggi su computermagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Si avvicina inesorabile ladi, gara che si disputerà mercoledì prossimo, 19 maggio, in quel del Mapei Stadium di Reggio Emilia, struttura che ospita le gare casalinghe del Sassuolo, e incontro a cui potremo assistere in presenza tramitecon(Foto Calcioefinanza)Sarà un evento molto importante in quanto si tratterà della prima partita che vedrà il ritorno del pubblico dopo mesi di stadi vuoti. Attenzione, l’ingresso non sarà consentito alla massa ma a circa 4.300 supporters totali delle due formazioni, pari al 20% della capienza totale, ma si tratta senza dubbio di un ...