Milano, sospeso per un mese il prof della Statale che aveva condiviso post sessista su Kamala Harris: "Se vai a letto con l'uomo giusto" sarai come lei (Di sabato 15 maggio 2021) Il procedimento disciplinare era stato avviato appena era scoppiato il caso, che aveva sollevato molte polemiche in rete e in ambito accademico. E ora per Marco Bassani, il docente dell'Università Statale di Milano, è scattata la sospensione per un mese dall'insegnamento e il prof rimarrà per questo periodo senza stipendio. All'origine il meme condiviso su facebook che conteneva un attacco sessista alla neoeletta vicepresidente americana Kamala Harris. "Sarà un'ispirazione per le giovani ragazze: se vai a letto con l'uomo giusto, potente e ben ammanicato, anche tu puoi essere il secondo violino di uomo con demenza. come la storia di Cenerentola insomma", era il ...

