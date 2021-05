Milano: riapre biblioteca rionale di Baggio con nuova sala per adolescenti (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - La nuova sala polifunzionale è dotata di un ingresso autonomo che ne consente l'utilizzo anche nelle fasce orarie e nei giorni di chiusura del resto dell'edificio, offrendo ai ragazzi uno spazio di incontro e di approfondimento, progettato in base ai loro interessi. La sala è stata concepita come luogo di aggregazione sociale, di creatività e crescita culturale, dove i giovani possono consultare libri, fumetti, musica, video, internet e multimedia, creare gruppi di discussione e di lettura, svolgere attività di tipo creativo legate al mondo della narrazione, della scrittura, della grafica, del cinema, della musica, delle tecnologie digitali e del gaming. Le attività previste all'interno della sala e le attrezzature di cui è stata dotata sono state individuate a seguito di un'indagine che ha coinvolto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Lapolifunzionale è dotata di un ingresso autonomo che ne consente l'utilizzo anche nelle fasce orarie e nei giorni di chiusura del resto dell'edificio, offrendo ai ragazzi uno spazio di incontro e di approfondimento, progettato in base ai loro interessi. Laè stata concepita come luogo di aggregazione sociale, di creatività e crescita culturale, dove i giovani possono consultare libri, fumetti, musica, video, internet e multimedia, creare gruppi di discussione e di lettura, svolgere attività di tipo creativo legate al mondo della narrazione, della scrittura, della grafica, del cinema, della musica, delle tecnologie digitali e del gaming. Le attività previste all'interno dellae le attrezzature di cui è stata dotata sono state individuate a seguito di un'indagine che ha coinvolto ...

