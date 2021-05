Milano: presidio Lega a Pane Quotidiano, 'troppi bivacchi e degrado intorno' (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. (Adnkronos) - presidio della Lega Milano in mattinata lungo Viale Monza, accanto alla sede di Pane Quotidiano, la onlus che distribuisce cibo gratuitamente a chi ne ha bisogno. Lo scopo del presidio è denunciare "situazioni spiacevoli", come la compravendita dei prodotti donati e "bivacchi, con conseguente degrado nei giardini accanto". “Ringraziamo Pane Quotidiano per il grande ruolo sociale che svolge in un momento complicato ma il problema - spiega Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 - è il degrado intorno, come denunciato da anni dai residenti e dal comitato di quartiere. Purtroppo i prodotti alimentari donati a chi ha bisogno finiscono per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021), 15 mag. (Adnkronos) -dellain mattinata lungo Viale Monza, accanto alla sede di, la onlus che distribuisce cibo gratuitamente a chi ne ha bisogno. Lo scopo delè denunciare "situazioni spiacevoli", come la compravendita dei prodotti donati e ", con conseguentenei giardini accanto". “Ringraziamoper il grande ruolo sociale che svolge in un momento complicato ma il problema - spiega Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 - è il, come denunciato da anni dai residenti e dal comitato di quartiere. Purtroppo i prodotti alimentari donati a chi ha bisogno finiscono per ...

