Milano, la polizia carica i manifestanti a favore del Ddl Zan – Il video (Di sabato 15 maggio 2021) Sale la tensione a piazza del Duomo. Durante la manifestazione contro la legge Zan organizzata dal Popolo della Famiglia i partecipanti alla contro-manifestazione, a favore del disegno di legge contro l'omotransfobia, sono stati caricati dalla polizia in assetto antisommossa. I dimostranti pro-ddl hanno intonato cori contro Simone Pillon reggendo uno striscione. Gli scontri sono cominciati quando i manifestanti si sono avvicinati alla polizia. video: Fabio Giuffrida Leggi anche: Roma, la manifestazione per il ddl Zan. Vladimir Luxuria: «Questa legge non mette il bavaglio a nessuno» Milano, il Popolo della Famiglia in piazza contro il ddl Zan. Lo slogan: «Liberi di Pensare» – Le foto Il servizio su Rai2: «Il ddl Zan apre a utero in affitto e gender a ...

