Milano in piazza contro il ddl Zan. "Restiamo liberi". Centri sociali respinti dalla polizia (video) (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi Milano è scesa in piazza per dire no al ddl Zan. A una settimana dal corteo dei Sentinelli a favore della legge contro l'omotransfobia davanti al Duomo sfilano gli aderenti alla rete "Restiamo liberi". Alla quale ha aderito l'associazione Pro Vita & famiglia. Una manifestazione simbolica di forte impatto. I manifestanti sono scesi in piazza con un bavaglio rosso per denunciare gli errori di una legge liberticida, in attesa di approvazione al Senato. Tanti i cartelli con su scritto "Restiamo liberi di esprimerci". Ma anche "La famiglia non è un reato di opinione". L'assalto dei Centri sociali al popolo della famiglia Tanto è bastato agli odiatori dei Centri sociali per ...

