Milan, ufficiale: stagione finita per Ibrahimovic, niente Europei per lo svedese (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic non giocherà Euro 2020. Ad annunciarlo ufficialmente è la federcalcio svedese, che in questi minuti ha rivelato come lo stesso attaccante del Milan abbia confermato al c.t Andersson l’impossibilità di recuperare dall’infortunio accusato in maglia rossonera. Sfuma quindi quella che con ogni probabilità sarebbe stata l’ultima possibilità di Ibra di essere protagonista con la maglia della propria nazionale. Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Zlatannon giocherà Euro 2020. Ad annunciarlo ufficialmente è la federcalcio, che in questi minuti ha rivelato come lo stesso attaccante delabbia confermato al c.t Andersson l’impossibilità di recuperare dall’infortunio accusato in maglia rossonera. Sfuma quindi quella che con ogni probabilità sarebbe stata l’ultima possibilità di Ibra di essere protagonista con la maglia della propria nazionale. Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021 SportFace.

Advertising

zazoomblog : Milan ufficiale: stagione finita per Ibrahimovic niente Europei per lo svedese - #Milan #ufficiale: #stagione… - sportface2016 : #Milan Ufficiale: stagione finita per #Ibrahimovic, che non giocherà #EURO2020 - ruiu19 : @Federicosiliga1 Tu sei capace? - AlessioCipollet : @danielfsperanza Ufficiale:Baselli al Milan! - generacomplotti : #fakeNews La Palombelli ha fatto un video ufficiale: il #Coronavirus non è un complotto del Milan per scongiurare l… -