Milan-Cagliari, Pioli: “Sono concentrato, l’Europa è la nostra casa”. E su Ibrahimovic… (Di sabato 15 maggio 2021) "Domani giochiamo nella nostra culla, approfitteremo per portare dentro la maggiore energia possibile".Parola di Stefano Pioli. Diversi Sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domenica sera a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro il Torino, all'obiettivo Champions. Ma non solo... "Sono concentrato e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale, però siamo stati sempre bravi ad avere il giusto equilibrio. Mi Sono sentito sempre al posto giusto, mi Sono sentito sostenuto e stimato in un posto dove tutti lavorano per il bene del club, dove c'è senso di ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) "Domani giochiamo nellaculla, approfitteremo per portare dentro la maggiore energia possibile".Parola di Stefano. Diversistati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domenica sera a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata contro il Torino, all'obiettivo Champions. Ma non solo... "e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale, però siamo stati sempre bravi ad avere il giusto equilibrio. Misentito sempre al posto giusto, misentito sostenuto e stimato in un posto dove tutti lavorano per il bene del club, dove c'è senso di ...

