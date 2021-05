Meteo Italia al 30 maggio: tra ANTICICLONE e correnti atlantiche (Di sabato 15 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato quanto i modelli matematici stiano variando il trend Meteo climatico del lungo periodo. Variazioni indotte, come potrete immaginare, dal particolare periodo stagionale. Difatti ci stiamo avvicinando all’avvicendamento tra la Primavera e l’Estate, un avvicendamento che solitamente avviene docilmente ma che in alcune particolari circostanze può proporre variabilità atmosferica talvolta esasperata. Guardando all’ultima settimana di maggio possiamo dirvi che proprio la dinamicità potrebbe rappresentare una delle peculiarità principali. Le ultimissime emissioni dei vari centri di calcolo internazionali suggeriscono una netta contrapposizione tra una struttura anticiclonica piuttosto coriacea e un’ampia circolazione depressionaria collocabile – ad oggi – ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 15 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato quanto i modelli matematici stiano variando il trendclimatico del lungo periodo. Variazioni indotte, come potrete immaginare, dal particolare periodo stagionale. Difatti ci stiamo avvicinando all’avvicendamento tra la Primavera e l’Estate, un avvicendamento che solitamente avviene docilmente ma che in alcune particolari circostanze può proporre variabilità atmosferica talvolta esasperata. Guardando all’ultima settimana dipossiamo dirvi che proprio la dinamicità potrebbe rappresentare una delle peculiarità principali. Le ultimissime emissioni dei vari centri di calcolo internazionali suggeriscono una netta contrapposizione tra una struttura anticiclonica piuttosto coriacea e un’ampia circolazione depressionaria collocabile – ad oggi – ...

Advertising

Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 16/05/2021, diramato dal @DPCgov il 15/05/2021 14:47 Ri… - Allerta_Meteo : Aggiornamento del bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 15/05/2021, diramato dal @DPCgov il 15/… - iconaclima : Terremoto: registrata scossa di magnitudo 4 con epicentro a 2 km da #Gubbio (PG) - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo in Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… -