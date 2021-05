Meteo domani 15 Maggio 2021, ispirato a quello dell’Aeronautica Militare (Di sabato 15 maggio 2021) Temporali con rischio grandine nelle aree prealpine e alpine.Nostra analisi Meteo: per oggi avremo ancora variabilità in molte regioni d’Italia, specie nel Nord, mentre domani, domenica 16 Maggio, sostanzialmente tutte le regioni centromeridionali e le due isole Maggiori godranno di una giornata piuttosto soleggiata e mite, con temperature in deciso aumento con l’influenza di masse d’aria che proverrà dal basso Mediterraneo. Nelle regioni settentrionali si faranno presto sentire gli effetti della parte terminale di una nuova perturbazione in transito sull’Europa centrale, che sarà associata ad una profonda depressione con minimo sulle Isole Britanniche. Da queste parti ci saranno altri piovaschi. Meteo per domani 16 Maggio: Nord: nubi anche compatte su Piemonte e ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Temporali con rischio grandine nelle aree prealpine e alpine.Nostra analisi: per oggi avremo ancora variabilità in molte regioni d’Italia, specie nel Nord, mentre, domenica 16, sostanzialmente tutte le regioni centromeridionali e le due isoleri godranno di una giornata piuttosto soleggiata e mite, con temperature in deciso aumento con l’influenza di masse d’aria che proverrà dal basso Mediterraneo. Nelle regioni settentrionali si faranno presto sentire gli effetti della parte terminale di una nuova perturbazione in transito sull’Europa centrale, che sarà associata ad una profonda depressione con minimo sulle Isole Britanniche. Da queste parti ci saranno altri piovaschi.per16: Nord: nubi anche compatte su Piemonte e ...

