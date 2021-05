Maurizio Costanzo contro l’Isola dei Famosi: “Non ha niente di famoso” (Di sabato 15 maggio 2021) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 si avvicina al giro di boa ed è tempo di tirare le somme ottenute finora. Il risultato non è del tutto positivo in quanto gli ascolti non stanno rispettando le aspettative. La causa principale di questo mezzo flop potrebbe dipendere dal cast, fortemente criticato dalla maggior parte dei telespettatori. Tra questi, anche Maurizio Costanzo ha speso qualche parole in merito e il suo giudizio è stato a dir poco aspro. Isola dei Famosi 2021: Costanzo critica il reality In occasione di un’intervista per Il Fatto Quotidiano, Maurizio Costanzo si è lasciato andare ad un pungente commento nei confronti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e, nel farlo, ha fatto un paragone con ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) La nuova edizione deldei2021 si avvicina al giro di boa ed è tempo di tirare le somme ottenute finora. Il risultato non è del tutto positivo in quanto gli ascolti non stanno rispettando le aspettative. La causa principale di questo mezzo flop potrebbe dipendere dal cast, fortemente criticato dalla maggior parte dei telespettatori. Tra questi, ancheha speso qualche parole in merito e il suo giudizio è stato a dir poco aspro. Isola dei2021:critica il reality In occasione di un’intervista per Il Fatto Quotidiano,si è lasciato andare ad un pungente commento nei confronti della nuova edizione deldeie, nel farlo, ha fatto un paragone con ...

