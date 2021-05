Maurizio Costanzo al veleno contro L’Isola dei famosi “Se devo vedere che uno che …”

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021)è un giornalista stimatissimo che, oltre ad essere presente in tv con il suoShow, salotto ambitissimo che negli anni ha sfornato innumerevoli talenti, è anche una raffinatissima penna che tiene anche una sua rubrica all’interno del settimanale Nuovo. I telespettatori gli chiedono pareri sui programmi televisivi e sui personaggi del mondo della tv e del cinema e lui è sempre pronto a dare pareri schietti e sincere come negli anni ci ha abituato ad avere da lui.aldeiha rilasciato una lunga intervista a FQMagazine dove ha parlato dei reality che, come da lui sempre riconosciuto, ...