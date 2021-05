Mattarella: “La famiglia è il nucleo vitale della società, merita politiche di sostegno” (Di sabato 15 maggio 2021) Casellati: «Dare a tutti l’opportunità di costruire un progetto di vita familiare «dev’essere un imperativo categorico» Leggi su lastampa (Di sabato 15 maggio 2021) Casellati: «Dare a tutti l’opportunità di costruire un progetto di vita familiare «dev’essere un imperativo categorico»

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata Internazionale della #Famiglia: - sole24ore : Mattarella: «Famiglia frontiera di resilienza nella pandemia, merita sostegno» - repubblica : ?? Giornata Internazionale della famiglia, Mattarella: 'Nucleo vitale della societa', merita politiche di sostegno'