Matrimoni in Campania, ok al buffet: tutte le regole da seguire (Di sabato 15 maggio 2021) Manca ancora una data precisa, che dovrà essere individuata a livello nazionale. Nel frattempo, però, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza n.18, che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. Il protocollo è stato definito nel rispetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 maggio 2021) Manca ancora una data precisa, che dovrà essere individuata a livello nazionale. Nel frattempo, però, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’ordinanza n.18, che contiene le misure stabilite dall’Unità di crisi e condivise con le categorie interessate in vista della ripresa delle attività del wedding e delle cerimonie. Il protocollo è stato definito nel rispetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Campania, c’è il protocollo sanitario per la ripresa di matrimoni e cerimonie - mattinodinapoli : Matrimoni in Campania, De Luca firma l'ordinanza: ecco tutte le regole dai tamponi alle mascherine - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Matrimoni in Campania, approvato il protocollo. De Luca: 'Pronti a programmare le attività' - IrpiniaPost : Matrimoni, la Regione #Campania firma il protocollo: le regole da giugno #wedding - occhio_notizie : In #Campania via libera ai #matrimoni >> -