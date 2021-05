Materiale per adulti su eBay: da giugno verranno applicate nuove regole (Di sabato 15 maggio 2021) La vendita di Materiale a luci rosse e altri oggetti erotici subirà una frenata, saranno tollerate però alcune eccezioni. Novità in arrivo su eBay (by Adobestock)Sta facendo parecchio discutere nelle ultime ore l’improvvisa decisione di eBay. La gigantesca piattaforma di aste e vendite online difatti ha annunciato per il prossimo giugno una stretta repentina sulla quasi totalità degli articoli per adulti. Secondo quanto riportato da una notizia d’agenzia diffusa da Adult Video News, nota rivista pornografica con sede negli Stati Uniti, già a partire dalla metà del mese verrà chiusa la sezione “adults only” del sito e vietata la maggior parte dei contenuti a sfondo sessuale esplicito. Stando alle nuove norme pubblicate sul portale e-commerce, non saranno più ammessi ... Leggi su computermagazine (Di sabato 15 maggio 2021) La vendita dia luci rosse e altri oggetti erotici subirà una frenata, saranno tollerate però alcune eccezioni. Novità in arrivo su(by Adobestock)Sta facendo parecchio discutere nelle ultime ore l’improvvisa decisione di. La gigantesca piattaforma di aste e vendite online difatti ha annunciato per il prossimouna stretta repentina sulla quasi totalità degli articoli per. Secondo quanto riportato da una notizia d’agenzia diffusa da Adult Video News, nota rivista pornografica con sede negli Stati Uniti, già a partire dalla metà del mese verrà chiusa la sezione “adults only” del sito e vietata la maggior parte dei contenuti a sfondo sessuale esplicito. Stando allenorme pubblicate sul portale e-commerce, non saranno più ammessi ...

