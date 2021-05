Mass Effect Legendary Edition | le recensioni di Steam evidenziano alcuni problemi della versione PC

Eurogamer_it : #MassEffectLegendaryEdition, le recensioni di Steam evidenziano alcuni problemi della versione PC. - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition primo su Steam, ma Final Fantasy XIV Endwalker schizza al secondo posto - Multiplayerit : Mass Effect Legendary Edition primo su Steam, ma Final Fantasy XIV Endwalker schizza al secondo posto - PlanetR7_ : La scienza dietro Mass Effect: riusciremo a ricreare il mondo di Shepard? - infoitscienza : Mass Effect Legendary Edition, trailer di lancio per la remaster della trilogia -

Ultime Notizie dalla rete : Mass Effect

Da ieri è disponibile la: Legendary Edition. Per i pochi disattenti di voi che sono stati lontani dalle cronache videoludiche, si tratta di una collection con i giochi della famosa saga di BioWare completamente ......90 ( 69,99 ) Final Fantasy VII Remake - PS4 - 29,99 ( 49,90 ) The Last Of Us Parte 2 - PS4 - 32,90 ( 45,90 ) Jump Force - PS4 - 19,99 ( 49,99 ) Watch Dogs Legion - PS4 - 35 ( 59,90 )...Mass Effect Legendary Edition è stato chiaramente apprezzato dal pubblico, ma su PC diversi utenti stanno segnalando parecchi problemi.Finalmente il remake di Mass Effect è disponibile su PlayStation 4 e in retrocompatibilità su PlayStation 5. L’amata trilogia di videogiochi di ruolo di fantascienza arriva in uno straordinario 4K Ult ...