Mass Effect Legendary Edition | grafica e tempi di caricamento a confronto su console next-gen

(Di sabato 15 maggio 2021) Il noto canale Youtube ElAnalistaDeBitsha recentemente realizzato un video-dedicato a, l'edizione aggiornata della storica trilogia Bioware, prendendo in esame le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, giocate in retrocompatibilità. Quale delle due, egualmente impressionanti dal lato hardware, può vantare le prestazioni migliori con questo titolo di scorsa generazione? Secondo quanto verificato dall'influencer, dopo aver effettuato tutti gli esami del caso, sembra che sia la versione Xbox Series X ad uscirne vincitrice, seppur di poco. Leggi altro...

Le storia d'amore sono sempre state una pietra miliare di ogni gioco Bioware, e la trilogia dinon fa eccezione. Con una vasta gamma di opzioni, dai drell ai turian, fino agli umani e agli asari, tutte le opzioni di romance disono dotate di una storia intima e ben ...Tramite un comunicato stampa BioWare , studio di Electronic Arts , annuncia oggi l'arrivo diLegendary Edition , la modalità definitiva per vivere l'amata trilogia di videogiochi di ruolo di fantascienza. Il titolo è disponibile in tutto il mondo su PC tramite la nuova app EA App ...Da ieri è finalmente disponibile la Legendary Edition di Mass Effect, ma dove gira meglio? su PS5 o Xbox Series X? Il noto Youtuber ElAnalistaDeBits ha ...Il recente sodalizio tra EA Play e Microsoft fa sempre trepidare i possessori di Xbox Game Pass quando sta per approssimarsi una nuova uscita. Purtroppo, però, non ci sono buone notizie per chi sperav ...