Marte, anche la Cina atterra sul pianeta rosso: il rover Zhurong ha toccato il suolo (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina è ufficialmente il terzo Paese ad essere atterrato sul pianeta rosso, dopo Russia e USA. La sonda cinese Tianwen-1 ha infatti toccato il suolo di Marte rilasciando il rover Zhurong all’ora 1:18 italiana. Il rover si è posato nella grande pianura chiamata Utopia Planitia, nell’emisfero settentrionale del pianeta. Nella stessa area, nel 1976, si era posato il lander della sonda Viking 2 della Nasa. La sonda cinese atterra sul pianeta rosso La sonda Tianwen-1 era stata lanciata dalla Cina il 23 luglio 2020 e ha raggiunto la posizione ideale per il rilascio del rover sull’estesa pianura di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Laè ufficialmente il terzo Paese ad essereto sul, dopo Russia e USA. La sonda cinese Tianwen-1 ha infattiildirilasciando ilall’ora 1:18 italiana. Ilsi è posato nella grande pianura chiamata Utopia Planitia, nell’emisfero settentrionale del. Nella stessa area, nel 1976, si era posato il lander della sonda Viking 2 della Nasa. La sonda cinesesulLa sonda Tianwen-1 era stata lanciata dallail 23 luglio 2020 e ha raggiunto la posizione ideale per il rilascio delsull’estesa pianura di ...

