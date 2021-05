Marta | detenuta in aeroporto a Londra e rimpatriata perché senza visto

Leggi su vanityfair

(Di sabato 15 maggio 2021) Le sembrava la trama di un film: il controllo in aeroporto, le perquisizioni, l’isolamento in cella. Invece è quello che le è successo davvero: Marta Lomartire, pugliese, una neolaureata di 24 anni, che era volata a Londra per fare la ragazza alla pari a casa del cugino medico, è stata trattenuta all’aeroporto di Heathrow ed è finita in cella per una notte intera, prima di essere rispedita in Italia. La sua «colpa»? Avere dimenticato di munirsi di un visto per l’ingresso nel Regno Unito. È successo a diversi cittadini europei: circa una decina, secondo il Guardian.