Marotta | «Obbiettivo riduzione dei costi e stipendi che incidono pesantemente»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 maggio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del presente e del futuro del calcio italiano: queste le sue parole Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del presente e del futuro del calcio nel corso di un’intervista concessa al Settimanale della Tgr, rotocalco curato da Monica Busetto e in onda su Rai 3. «Calcio italiano ed europeo? Io credo che il gap per quanto riguarda non solo l’Inter, ma tutte le squadre italiane, sia ancora abbastanza evidente. Futuro? Credo che il primo obiettivo sia ridurre i, come il costo del lavoro, quindi glidei giocatori chein modo forte e poi, in subordine, valorizzare al massimo le risorse». L'articolo proviene da Calcio News 24.