Manifestazione pro Palestina a San Lorenzo: attaccati striscioni alle pareti della Basilica (Di sabato 15 maggio 2021) I manifestanti hanno posato sui gradini della Basilica una grande bandiera palestinese, hanno esposto cartelli e striscioni per chiedere la fine dei bombardamenti israeliani, e hanno fatto vedere foto di morti e distruzioni causate dai bombardamenti affiggendole sul lato esterno della Basilica L'articolo proviene da Firenze Post.

