“Mai vista una cosa del genere”. Cecilia Rodriguez contro l’Isola dopo quello che hanno fatto al suo Ignazio Moser (Di sabato 15 maggio 2021) La puntata dell”Isola dei Famosi’ del 14 maggio è stata segnata dall’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che ha preferito far rientro in Italia. Inoltre, sono state fatte le consuete nomination e al televoto sono andati Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. E qualche ora fa a sbottare attraverso il suo profilo Instagram ci ha pensato Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Ignazio ha ovviamente seguito l’intero appuntamento e ha protestato vivacemente dopo tutto quello che è successo. Intanto, sempre durante la puntata, Valentina Persia ha affrontato la prova del girarrosto con Isolde Kostner, in modo da sottrarle il titolo. È stata una prova abbastanza ardua, le due naufraghe si sono attaccate con grande forza al girarrosto e hanno provato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) La puntata dell”Isola dei Famosi’ del 14 maggio è stata segnata dall’eliminazione di Emanuela Tittocchia, che ha preferito far rientro in Italia. Inoltre, sono state fatte le consuete nomination e al televoto sono andati, Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli. E qualche ora fa a sbottare attraverso il suo profilo Instagram ci ha pensato. La fidanzata diha ovviamente seguito l’intero appuntamento e ha protestato vivacementetuttoche è successo. Intanto, sempre durante la puntata, Valentina Persia ha affrontato la prova del girarrosto con Isolde Kostner, in modo da sottrarle il titolo. È stata una prova abbastanza ardua, le due naufraghe si sono attaccate con grande forza al girarrosto eprovato a ...

Advertising

borghi_claudio : @Comemigirano No no... io ne ho solo una, questa bianca su fondo nero ??. Quella invece non l'ho mai vista sul merc… - pazzoperrep : RT @magellano83: Su #Multischermo di #Dipollina (@repubblica) si sostiene che @barbierichef odi i topper da materasso.. ahi ahi, mai vista… - rob_rio : @Vecchia_Dentro_ @GiuseppeFloris @rulajebreal @welikeduel Spassosa questa vicenda, moltissimi tweet 'trasmissione i… - moriggi : RT @KitemuoT: @CottarelliCPI Infatti è ciò che volete, la propaganda politica a senso unico. Chi si permette di dissentire e criticare vie… - c0rcordivm : mai vista una persona + bella di sunghoon he's fine as hell -