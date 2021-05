Madame Tussauds «sfratta» Harry e Meghan di cera dalle stanze reali

(Di sabato 15 maggio 2021) Di reale Harry e Meghan Markle non hanno neanche più… la cera. Le loro statue, che finora erano in bella mostra nella sezione Royal del Madame Tussauds di Londra, sono state sfrattate dalle stanze dedicate ai royal. A oltre un anno dalla Megxit e dalla dipartita dei Sussex da Londra, il museo ha deciso di trasferirle nella sezione Award Party dove, da semplici celebrità, hanno raggiunto i loro cari amici George Clooney, Victoria e David Beckham.

Ildi Londra è pronto a riaprire lunedì 17 maggio e sta preparando alcune novità da mostrare ai visitatori. L'ultima aggiunta alla collezione di statue di cera del museo della capitale ...A completare il quadro, si è aggiunta la notizia cheha deciso di togliere i modelli in cera del principe Harry e di sua moglie Meghan dal gruppo della Windsor Family, per ...Il famosissimo museo delle cere Madame Tussauds di Londra ha deciso di dimettere dai doveri ufficiali anche le riproduzioni della ex coppia reale, ma in questo caso l'intervista rilasciata a Oprah Win ...Hanno da poco festeggiato i dieci anni di matrimonio (lo scorso 29 aprile) e ora possono dire di aver bruciato sul traguardo gli ex reali Meghan ed Harry ...