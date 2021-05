“Ma si vede tutto!”. Vera Gemma esagerata: come si è presentata all’Isola. Anche il fidanzato e Ilary Blasi a bocca aperta (Di sabato 15 maggio 2021) Vera Gemma, look a sorpresa all’Isola dei Famosi. Per la prima apparizione in puntata, Vera Gemma ha pensato di lasciarsi ispirare dal look di Achille Lauro, con una tutina color carne luminosissima in grado di esaltare le forme del suo corpo. Se il pubblico ha pensato che potesse non ‘osare’ ulteriormente, si sbagliava. Si, perché lo studio dell’Isola dei Famosi si è di colpo ‘acceso’. Una puntata ricca di colpi di scena, ovvero la 17esima, per i naufraghi dell’Isola. E per l’occasione Vera Gemma non poteva che sorprendere tutti con un look da capogiro. Effetto nudo ben riuscito anzi riuscitissimo per un risultato che ha lasciato senza parole. Un’altra tutina in pieno stile di una protagonista della “mattata” che non poteva che trascinare battute ben precise da parte ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021), look a sorpresadei Famosi. Per la prima apparizione in puntata,ha pensato di lasciarsi ispirare dal look di Achille Lauro, con una tutina color carne luminosissima in grado di esaltare le forme del suo corpo. Se il pubblico ha pensato che potesse non ‘osare’ ulteriormente, si sbagliava. Si, perché lo studio dell’Isola dei Famosi si è di colpo ‘acceso’. Una puntata ricca di colpi di scena, ovvero la 17esima, per i naufraghi dell’Isola. E per l’occasionenon poteva che sorprendere tutti con un look da capogiro. Effetto nudo ben riuscito anzi riuscitissimo per un risultato che ha lasciato senza parole. Un’altra tutina in pieno stile di una protagonista della “mattata” che non poteva che trascinare battute ben precise da parte ...

borghi_claudio : @gilardisil @ussarialati @olindocervi @4everAnnina Sa che non la seguo? Le urne servono proprio per mandare i vostr… - BarbaraPiccini4 : @matteoriso Vede che c'è un pregiudizio nel suo ragionamento? Deve per forza trovare l'errore e l'incoerenza. Uno v… - cookiewvainilla : RT @sara_obriien: Comunque parlando del video di Louis dove fa vedere il telefono la E ci sta vedete bene non sta solo in una parte del vid… - jernevoltampere : Prima era tutto così semplice ti guardavi in mezzo alle gambe e sapevi orientarti ora invece ti serve la guida con… - MMassy86 : @Augusto76465897 @DotMaxG72 @NonEvoluto Io mi chiedo solo una cosa, ma se era un problema secondo te il Milan rinno… -