Luana morta sul lavoro | c’è una ragnatela sulla protezione dell’orditoio

(Di sabato 15 maggio 2021) C’è una fotografia agli atti dell’inchiestamorte diD’Orazio, la giovane pistoiese di 22 anni risucchiata il 3 maggio scorso da un orditoio in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato) mentre era al, che potrebbe rivelarsi determinante per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta dell’immagine di una grossaritrovata su una colonna laterale del macchinario dove scorre la barriera di, quella che avrebbe dovuto impedire adi avvicinarsi quando la macchina era in funzione. La presenza di quella fitta tela tessuta con pazienza da un ragno – rivela il ‘Corriere Fiorentino’ – indicherebbe che la persiana di sicurezza era sollevata da molto tempo e, quindi, aveva smesso di fare il suo, quello di sollevarsi quando ...

Fidanzato della ragazza: "Voglio sapere perchè è morta" Non rimane in silenzio, anche lui vuole sapere che cosa è accaduto quando la sua fidanzata è stata stritolata dall'orditoio. Alberto Orlandi, 28 anni. Il fidanzato: «Voglio sapere perché è morta» C'è una fotografia agli atti dell'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio, la giovane pistoiese di 22 anni risucchiata il 3 maggio scorso da un orditoio in ...