Luana D' Orazio | sull' orditoio c' è una ragnatela dove doveva esserci protezione sicurezza

(Di sabato 15 maggio 2021) Ci sarebbe lo scatto di una fotografia ritenuto significativo nel fascicolo aperto per la morte diD', l'operaia di 22 anni deceduta sul lavoro lunedì 3 maggio, dopo essere stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Luana Orazio

Ci sarebbe lo scatto di una fotografia ritenuto significativo nel fascicolo aperto per la morte diD', l'operaia di 22 anni deceduta sul lavoro lunedì 3 maggio, dopo essere stata risucchiata dall'orditoio dell'azienda tessile della provincia di Prato nella quale lavorava . Si tratta ...C'è una fotografia agli atti dell'inchiesta sulla morte diD', la giovane pistoiese di 22 anni risucchiata il 3 maggio scorso da un orditoio in una fabbrica tessile di Montemurlo (Prato) mentre era al lavoro, che potrebbe rivelarsi determinante ...LECCE - Negli ultimi giorni il tema della sicurezza sul lavoro si è imposto all’attenzione dei media a causa di alcuni lavoratori morti di recente in modo ...Si tratta dell'immagine di una grossa ragnatela ritrovata su una colonna laterale del macchinario dove scorre la barriera di protezione, quella che avrebbe dovuto impedire a Luana di avvicinarsi quand ...