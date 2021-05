Lorenzo Sonego: “Mi sono divertito, amo il casino del pubblico”. L’allenatore: “A corto di energie” (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha regalato grandissime emozioni ed è andato vicinissimo all’impresa contro Novak Djokovic nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2021. Dopo aver sconfitto l’austriaco Dominic Thiem (numero 4 al mondo) e il russo Andrey Rublev (numero 7 del ranking ATP), il piemontese ha tenuto testa al numero 1 e si è giocato il successo in un rovente terzo set andato in scena nella prima serata di sabato al Foro Italico di Roma. Il tennista italiano si è distinto sulla terra rossa della capitale e ha fatto sudare freddo il serbo, uscito vincitore soltanto grazie a un maggior talento naturale e alla grande esperienza. Il nostro portacolori ha chiuso così la sua avventura nel Masters 1000 di casa, dopo essere diventato beniamino del pubblico. Al termine dell’incontro c’è stato spazio soltanto per la grande commozione: “È stato ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)ha regalato grandissime emozioni ed è andato vicinissimo all’impresa contro Novak Djokovic nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2021. Dopo aver sconfitto l’austriaco Dominic Thiem (numero 4 al mondo) e il russo Andrey Rublev (numero 7 del ranking ATP), il piemontese ha tenuto testa al numero 1 e si è giocato il successo in un rovente terzo set andato in scena nella prima serata di sabato al Foro Italico di Roma. Il tennista italiano si è distinto sulla terra rossa della capitale e ha fatto sudare freddo il serbo, uscito vincitore soltanto grazie a un maggior talento naturale e alla grande esperienza. Il nostro portacolori ha chiuso così la sua avventura nel Masters 1000 di casa, dopo essere diventato beniamino del. Al termine dell’incontro c’è stato spazio soltanto per la grande commozione: “È stato ...

Advertising

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - InteBNLdItalia : ??Ci hai fatto vivere un sogno ad occhi aperti! GRAZIE LORENZO! ???? #IBI21 #Sonego - InteBNLdItalia : ?? ?? Si Lorenzo, è tutto vero!!! ???? ?? #IBI21 #Sonego #SonegoRublev #IBI21 @Reale_Mutua - genovesergio76 : RT @Eurosport_IT: BRAVO LORENZO! Ci ha provato, ci ha provato sul serio Lorenzo Sonego: è andato sotto, ha rialzato la testa, ha messo in d… - AdrianoSalis : RT @fanpage: Anche Djokovic applaude #Sonego, orgoglio del tennis italiano -