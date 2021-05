«LOL - Chi ride è fuori 2», le ipotesi di cast da sogno per le prossime stagioni (Di sabato 15 maggio 2021) La perfetta riuscita in termini di critica e pubblico della prima edizione della versione italiana di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show dove l’unica regola è non ridere, ha creato un’attesa che ha rilanciato la voglia di comicità. Il lavoro e le scelte artistiche di Endemol Shine Italy hanno portato sulla piattaforma di Amazon Prime Video qualcosa di più di un semplice format. LOL è il rovesciamento assoluto, il comico rinchiuso tra comici che non devono ridere. Il risultato è vedere artisti di ogni provenienza rimettersi in gioco e tornare alle basi dei meccanismi che producono la risata attingendo dal proprio repertorio naturale più che da quello artistico. In questo rinascimento comico si inserisce il gioco sulle possibili formazioni dei prossimi LOL.Finora abbiamo presentato tre squadre su nove e oggi ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 maggio 2021) La perfetta riuscita in termini di critica e pubblico della prima edizione della versione italiana di LOL: Chi, il comedy show dove l’unica regola è nonre, ha creato un’attesa che ha rilanciato la voglia di comicità. Il lavoro e le scelte artistiche di Endemol Shine Italy hanno portato sulla piattaforma di Amazon Prime Video qualcosa di più di un semplice format. LOL è il rovesciamento assoluto, il comico rinchiuso tra comici che non devonore. Il risultato è vedere artisti di ogni provenienza rimettersi in gioco e tornare alle basi dei meccanismi che producono la risata attingendo dal proprio repertorio naturale più che da quello artistico. In questo rinascimento comico si inserisce il gioco sulle possibili formazioni dei prossimi LOL.Finora abbiamo presentato tre squadre su nove e oggi ...

