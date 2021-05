Livia Drusilla | chi è l’Imperatrice di Roma | la vera storia

(Di sabato 15 maggio 2021), è vissuta fino ad 86 anni, 52 dei quali sono stati passati accanto a suo marito Ottaviano Augusto, il primo imperatore di, ladella prima Imperatrice di(Screenshot)Questo sta a significare l’attaccamento della prima Imperatricena, la quale sapeva prendersi cura in maniera quasi maniacale del suo Impero. Suo nipote Caligola la definì una sorte di Ulisse in gonnella, proprio per la sua scaltrezza e la capacità di manipolare le genti secondo i propri interessi. La donna aveva una diete ferrea e sceglieva con attenzione i cibi che avessero qualità medicinali, è stata la precursore dei salutisti, infatti è tutt’oggi una figura molto attuale proprio per la visione del mondo condivisa nei ...

FlaShBloGLive : La storia di Livia Drusilla torna a vivere in Domina. - Elle - zazoomblog : Domina: Kasia Smutniak è Livia Drusilla l’imperatrice di Roma - #Domina: #Kasia #Smutniak #Livia… - UgoBaroni : RT @3cinematographe: #Domina è l'inedito ritratto di una figura femminile che ha saputo imporsi nell'antica Roma, durante l'epoca di August… - 24Trends_Italia : 1. Berlusconi - 200mille+ 2. Djokovic - 50mille+ 3. Lontano lontano - 50mille+ 4. Ezio Bosso - 20mille+ 5. Livia Dr… - RosannaVaroli : 'Domina', Kasia Smutniak: 'Livia Drusilla usava il potere con un pizzico di furbizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Livia Drusilla

Fu influente come mai nessuna, tanto da meritare l'appellativo di "imperatrice". La terza moglie di Augusto,, fu artefice delle fortune del marito ed ebbe un ruolo decisivo sulle sorti dell'Impero Romano, sebbene sui libri di storia siano finiti solo gli imperatori. Potente e astuta, ambiziosa ...Domina, cosa succede nella serie tv Roma, 43 a. C.. È passato un anno dall'assassinio di Cesare, ma la Repubblica è ancora in crisi, lacerata da guerre intestine. L'adolescente, figlia del repubblicano Marco Livio Druso Claudiano, è costretta a sposare il cugino Tiberio Claudio Nerone, perché per una donna patrizia dell'epoca non c'erano molte alternative al ...Sul Piccololibri la storia di Beryl de Zoëte, il ricordo di Giuseppe Grezar la mostra “Sconfinaments” e il serial killer vintage che uccideva i vetturini ...Nadia Parkes è un'attrice inglese che ha avuto ruoli in The Spanish Princess e Doctor Who ed interpreta la giovane Livia Drusilla in Domina.