LIVE – Tuffi, Europei Budapest 2021: trampolino 3m femminile con Bertocchi e Pellacani (DIRETTA) (Di sabato 15 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di eliminatorie e finale del trampolino 3m femminile degli Europei di Budapest 2021. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tornano sul trampolino, ma questa volta individualmente. Le azzurre proveranno dapprima a qualificarsi per la finale, per poi giocarsi tutto per il podio. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di sabato 15 maggio con le eliminatorie, mentre la finale si svolgerà in serata dopo la finale del sincro maschile dalla piattaforma (alle 18.45 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nemmeno un emozione. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA DI GIORNATA: TV E ITALIANI IN GARA IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ladi eliminatorie e finale del3mdeglidi. Chiaraed Elenatornano sul, ma questa volta individualmente. Le azzurre proveranno dapprima a qualificarsi per la finale, per poi giocarsi tutto per il podio. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di sabato 15 maggio con le eliminatorie, mentre la finale si svolgerà in serata dopo la finale del sincro maschile dalla piattaforma (alle 18.45 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale per non perdersi nemmeno un emozione. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA DI GIORNATA: TV E ITALIANI IN GARA IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA. Batki e Jodoin Di Maria cercano il colpo dalla piattaforma occhio a Tocci-Marsa… -