LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi per il podio dai 3 metri, Larsen-Timbretti Gugiu outsider (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata dedicata ai Tuffi degli Europei di Budapest 2021. Continua alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica finora per l’Italia, che ha già collezionato due medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Dopo il doppio podio nel trampolino dal metro, le “nuove sorelle d’Italia dei Tuffi” Elena Bertocchi (oro) e Chiara Pellacani (bronzo) tornano in gara da mezzogiorno per le eliminatorie dai 3 metri, contest nel quale vi saranno al via ben 28 tuffatrici, impegnate in 5 rotazioni a testa. Alle 17.00 invece sarà la volta del duo azzurro Andreas Sargent ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella sesta giornata dedicata aideglidi Budapest. Continua alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica finora per l’Italia, che ha già collezionato due medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Dopo il doppionel trampolino dal metro, le “nuove sorelle d’Italia dei” Elena(oro) e Chiara(bronzo) tornano in gara da mezzogiorno per le eliminatorie dai 3, contest nel quale vi saranno al via ben 28 tuffatrici, impegnate in 5 rotazioni a testa. Alle 17.00 invece sarà la volta del duo azzurro Andreas Sargent ...

