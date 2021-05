LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Bertocchi cerca la rimonta, Pellacani a centro-gruppo (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI NUOTO, Tuffi, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.33 Tina Punzel: triplo e mezzo avanti carpiato. Arrivano dividendi importanti per lei: 65,10 per un totale di 137,10. E’ in testa. 12.30 L’ucraina Viktoriya Kesar si conferma in testa al momento con 126,00 punti. 12.28 La gara va avanti piuttosto rapidamente. Le tuffatrici si alternano sul trampolino. 12.26 Con il secondo tuffo, il triplo avanti, l’azzurra non riesce a trovare dividendi importanti: il suo score complessivo è di 89,90 punti. L’azzurra è attualmente quinta. 12.26 ECCO ELENA Bertocchi SUL TRAMPOLINO. 12.26 Vediamo se Elena Bertocchi riuscirà a risollevarsi. 12.24 INIZIA IL SECONDO GIRO DI Tuffi 12.23 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDI NUOTO,, ARTISTICO E FONDO: ITALIA TERZA 12.33 Tina Punzel: triplo e mezzo avanti carpiato. Arrivano dividendi importanti per lei: 65,10 per un totale di 137,10. E’ in testa. 12.30 L’ucraina Viktoriya Kesar si conferma in testa al momento con 126,00 punti. 12.28 La gara va avanti piuttosto rapidamente. Le tuffatrici si alternano sul trampolino. 12.26 Con il secondo tuffo, il triplo avanti, l’azzurra non riesce a trovare dividendi importanti: il suo score complessivo è di 89,90 punti. L’azzurra è attualmente quinta. 12.26 ECCO ELENASUL TRAMPOLINO. 12.26 Vediamo se Elenariuscirà a risollevarsi. 12.24 INIZIA IL SECONDO GIRO DI12.23 ECCO LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia inseguono Laugher dopo tre tuffi - #Tuffi #Europei #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri - #Tuffi… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Jodoin nona, Batki undicesima dalla piattaforma. Marsaglia-Tocci quarti nel sy… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Batki e Jodoin Di Maria costrette a rimontare dopo due tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA. Batki e Jodoin Di Maria cercano il colpo dalla piattaforma occhio a Tocci-Marsa… -