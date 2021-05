LIVE Nadal-Opelka | Internazionali d’Italia in DIRETTA | ancora in campo Djokovic e Tsitsipas! Ritarda la prima semifinale

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35 Da capire dunque eventuali cambi di programma considerando che nondelle 15 dovrebbe giocare Cori Gauff contro una tra Elina Svitolina e Iga Swiatekinsul Pietrangeli. 12.34 La sfida trasarebbe dovuta cominciare nondelle 13 ma dopo la sfida tra Karolina Pliskova e Petra Martic innondelle 12 nella. 12.33 I due giocatori sono al terzo set: dopo il 6-4 di ieri del greco, si ripartiva dal 2-1 in suo favore ma il serbo ha vinto il secondo parziale per 7 giochi a 5. L’ellenico nel terzo parziale è di nuovo sul 3-1 forte di un break. 12.32 La...

La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204) , constreaming disponibile ... SEGUI- OPELKA IN DIRETTA IL TABELLONE IL MONTEPREMIRafaele Reilly Opelka saranno protagonista di una delle due semifinali degli Internazionali BNL d'... La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204) , constreaming ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Reilly Opelka, sfida valida per la prima semifinale del torneo singolare dell'AT ...Nel pomeriggio toccherà alle semifinali. Alle 11 si comincia con i recuperi dei quarti Sonego-Rublev e Djokovic-Tsitsipas (interrotta ieri per pioggia sul 6-4, 2-1 per il greco). L'ultimo incontro di ...