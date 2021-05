LIVE Nadal-Opelka 6-4 0-1, Internazionali d’Italia in DIRETTA: buon inizio dell’americano (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE ORE 18.30) 30-15 Quarto ace dellospagnolo. 15-15 Risposta vincente di Opelka con il rovescio diagonale. 15-0 buona prima di Nadal. 0-1 Sesto ace del classe 1997. 40-15 Diritto in rete dello statunitense sul diritto in spinta di Nadal. 40-0 Quinto ace dell’americano. 30-0 Prima potente di Opelka. 15-0 Scappa via la risposta di Nadal. inizio SECONDO SET 16.56 Rafael Nadal conquista il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco dopo aver annullato quattro chance all’americano Reilly Opelka che dopo un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI SONEGO-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE ORE 18.30) 30-15 Quarto ace dellospagnolo. 15-15 Risposta vincente dicon il rovescio diagonale. 15-0a prima di. 0-1 Sesto ace del classe 1997. 40-15 Diritto in rete dello statunitense sul diritto in spinta di. 40-0 Quinto ace. 30-0 Prima potente di. 15-0 Scappa via la risposta diSECONDO SET 16.56 Rafaelconquista il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco dopo aver annullato quattro chance all’americano Reillyche dopo un...

