LIVE MotoGP | GP Francia in DIRETTA | tanto lavoro per Bagnaia | la pista si asciuga

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Morbidelli 3° ad appena 15 millesimi da Quartararo! Rins è 2° a 0.007. 13.54 Salto in avanti di Rins con la Suzuki, è secondo. 13.53 Quartararo torna al comando, seguito ancora da Pol Espargarò e Marquez. 13.51 Risponde Quartararo ed è 2° a 0.086 da Morbidelli. 13.51 MORBIDELLI DAVANTI! 1’33?215! Seguono le Honda di Pol Espargarò e Marc Marquez. 13.50ora ha gomme soft usurate, ma giustamente per il momento non le sostituisce: deve conservarle per le qualifiche. 13.48 Senza la pioggia torna davanti la Yamaha…1’34?007 per Quartararo, il francese sale in vetta. 4° Morbidelli, 10° Valentino Rossi. 13.47 Al momento tutti i piloti incon gomme soft slick. Ammesso che il meteo conceda veramente una tregua… 13.45 1’34?099 ora per Zarco. 2°...