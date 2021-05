LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: si fa male Morbidelli. Orario qualifiche TV8. FP4 dalle 13.30 (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario TV8 DELLE qualifiche DI OGGI DEL GP DI Francia DI MotoGP (SABATO 15 MAGGIO) 10.59 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per FP4 e qualifiche del GP di Francia di MotoGP. A più tardi. 10.57 La classifica combinata di FP1-FP2-FP3 1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.488 18 1’31.747 20 1’41.775 20 Q2 2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.641 21 0.095 0.095 1’31.842 14 1’43.759 19 Q2 3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.299 11 0.389 0.294 1’32.136 22 1’43.546 10 Q2 4 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.115 16 0.390 0.001 1’32.137 19 1’41.671 17 Q25 21 F.Morbidelli ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 DELLEDI OGGI DEL GP DIDI(SABATO 15 MAGGIO) 10.59 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per FP4 edel GP didi. A più tardi. 10.57 La classifica combinata di FP1-FP2-FP3 1 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’39.488 18 1’31.747 20 1’41.775 20 Q2 2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’41.641 21 0.095 0.095 1’31.842 14 1’43.759 19 Q2 3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’41.299 11 0.389 0.294 1’32.136 22 1’43.546 10 Q2 4 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.115 16 0.390 0.001 1’32.137 19 1’41.671 17 Q25 21 F....

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Infortunio durante il cambio moto per #FrancoMorbidelli - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Infortunio durante il cambio moto per #FrancoMorbidelli - - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: sussulto di Marc Marquez sotto la pioggia! - #MotoGP #Francia #DIRETTA:… - infoitsport : DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live streaming video: via alla FP3! (Gp Francia 2021) - DAZN_IT : Chi si prende la pole del Gran Premio Shark di Francia??? Qualifiche delle tre classi LIVE dalle 12.35 su #DAZN:… -