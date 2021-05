LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: griglia di partenza. Pole Quartararo, 9° Rossi, 16° Bagnaia (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Pole DI Quartararo! La pista si è asciugata e il francese ha piazzato la zampata! 14.50 Cade Pol Espargarò. 14.49 ULTIMO TENTATIVO! 14.49 Al momento abbiamo una prima fila Honda, pazzesco: Marquez, Nakagami e Pol Espargarò… 14.48 Attenzione perché Marquez sogna la Pole… 14.47 Bandiera gialla per la caduta di OLIVEira, sono costretti tutti a rallentare. 14.47 Tre minuti al termine. MARQUEZ AL COMANDO! 1’33?037, 2° Nakagami a 0.083. 14.46 MORBIDELLI C’E’! E’ 2° a 0.083 da Pol Espargarò! 14.45 Ottimo Marquez, è 3° a 0.456 dal compagno di squadra. 14.45 POL ESPARGARO’ STUPISCE! 1’33?150 per lo spagnolo della Honda, si mette davanti a Miller e Zarco. Sarà una qualifica che si deciderà all’ultimo tentativo utile, perché l’asfalto si sta ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51DI! La pista si è asciugata e il francese ha piazzato la zampata! 14.50 Cade Pol Espargarò. 14.49 ULTIMO TENTATIVO! 14.49 Al momento abbiamo una prima fila Honda, pazzesco: Marquez, Nakagami e Pol Espargarò… 14.48 Attenzione perché Marquez sogna la… 14.47 Bandiera gialla per la caduta di Oira, sono costretti tutti a rallentare. 14.47 Tre minuti al termine. MARQUEZ AL COMANDO! 1’33?037, 2° Nakagami a 0.083. 14.46 MORBIDELLI C’E’! E’ 2° a 0.083 da Pol Espargarò! 14.45 Ottimo Marquez, è 3° a 0.456 dal compagno di squadra. 14.45 POL ESPARGARO’ STUPISCE! 1’33?150 per lo spagnolo della Honda, si mette davanti a Miller e Zarco. Sarà una qualifica che si deciderà all’ultimo tentativo utile, perché l’asfalto si sta ...

Advertising

infoitsport : LIVE Qualifiche MotoGP Le Mans : cronaca diretta minuto per minuto - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGp #LeMans Niente da fare per #Bagnaia, che domani scatterà dalla sedicesima piazzola... Due it… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #LeMans Iniziate le qualifiche tra pioggia e schiarite, #Bagnaia in difficoltà, dovrà supera… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Francia: le qualifiche e la pole in diretta LIVE da Le Mans #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #FrenchGP https://… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: tanto lavoro per Bagnaia la pista si asciuga - #MotoGP #Francia #DIRETTA:… -