LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: Rodrigo guida il gruppo, Acosta e Foggia destinati a passare dal Q1 (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.31 Pedro Acosta conquista il miglior crono della FP3. Lo spagnolo si migliora insieme ad Antonelli, quarto al momento. 9.29 Scivolata per Carlos Tatay (Esponsorama) in curva 14. Non ci sono conseguenze per lui. 9.27 Kunii detta il passo in 1.55.603. La pista non permette di mettere le slick, la situazione per la Q2 non dovrebbe cambiare. 9.25 Niccolò Antonelli è il migliore degli italiani della FP3 con il settimo crono. Resta invece escluso Dennis Foggia, in crisi ieri nella seconda sessione. 9.22 La classifica aggiornata: 1 92 Y. KUNII 1:55.603 2 37 P. Acosta +0.117 3 17 J. MCPHEE +0.569 4 12 F. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 9.31 Pedroconquista il miglior crono della FP3. Lo spagnolo si migliora insieme ad Antonelli, quarto al momento. 9.29 Scivolata per Carlos Tatay (Esponsorama) in curva 14. Non ci sono conseguenze per lui. 9.27 Kunii detta il passo in 1.55.603. La pista non permette di mettere le slick, la situazione per la Q2 non dovrebbe cambiare. 9.25 Niccolò Antonelli è il migliore degli italiani della FP3 con il settimo crono. Resta invece escluso Dennis, in crisi ieri nella seconda sessione. 9.22 La classifica aggiornata: 1 92 Y. KUNII 1:55.603 2 37 P.+0.117 3 17 J. MCPHEE +0.569 4 12 F. ...

