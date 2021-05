LIVE Juventus-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: la Vecchia Signora costretta a vincere per la Champions (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Inter match della Serie A Tim 2020/21, ai bianconeri serve la vittoria per tenere viva la speranza Champions League. Pirlo sceglie Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina autore nelle ultime uscite di non brillanti prestazioni. Sulle fasce favoriti Chiesa e Cuadrado, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur anche se quest’ultimo si gioca il posto con Bentancur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral al posto di Chiellini per far coppia con De Ligt. Szczesny in porta, Danilo ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot, con Arthur possibile sorpresa. McKennie dalla panchina. Conte con i ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch dellaA Tim 2020/21, ai bianconeri serve la vittoria per tenere viva la speranzaLeague. Pirlo sceglie Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti: Morata in panchina autore nelle ultime uscite di non brillanti prestazioni. Sulle fasce favoriti Chiesa e Cuadrado, mentre Kulusevski partirà dalla panchina al pari di Bonucci ed Arthur anche se quest’ultimo si gioca il posto con Bentancur. Possibile sorpresa in difesa, con Demiral al posto di Chiellini per far coppia con De Ligt. Szczesny in porta, Danilo ed Alex Sandro terzini. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot, con Arthur possibile sorpresa. McKennie dalla panchina. Conte con i ...

