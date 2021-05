Live Juventus-Inter 0-0 | c' è il Napoli alla finestra

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo...

Advertising

JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - PARATICI: 'Juventus-Inter gara sentita e molto importante. Il futuro non dipende da queste due partite. N… - PesceFrancesco1 : RT @JuventusTV: ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizio #Ravan… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

- INTER 0 - 0(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, ...il derby d'Italia- Inter . Partita delicatissima per i bianconeri che devono vincere per mantenersi in corsa per il quarto posto che vale la Champions. Alle 20.45 infine il derby della ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche la classifica.Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento ...