LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | scende sotto i sette minuti il vantaggio dei battistrada Caleb Ewan alza bandiera bianca

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADIA-GUARDIA SANFRAMONDI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA LADI DOMANI CON ARRIVO IN SALITA A CAMPO FELICE ORARI E TVDI(SABATO 15 MAGGIO) I PAESI ATTRAVERSATI NELLADIA-GUARDIASANFRAMONDI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADI16.02 Anche il gruppo ha iniziato la discesa. 15.59 Mancano 48 chilometri al traguardo per i fuggitivi. 15.56 I fuggitivi sono passati al GPM. Primo posto per Goossens, poi Arndt e Gavazzi. 15.53 Il gruppo, ora, ha recuperato qualcosa sui fuggitivi. Il ...

12.55 Tanti scatti in questi primi due chilometri, ora ci prova un uomo della Bardiani-CSF-Faizané. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell'ottava tappa del Gi ...