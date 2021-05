LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | nove corridori all’attacco Caleb Ewan costretto al ritiro

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADIA-GUARDIA SANFRAMONDI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA LADI DOMANI CON ARRIVO IN SALITA A CAMPO FELICE ORARI E TVDI(SABATO 15 MAGGIO) I PAESI ATTRAVERSATI NELLADIA-GUARDIASANFRAMONDI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADI14.20 In pochi chilometri il vantaggio dei fuggitivi è salito a 50”. 14.17! 14.14non è caduto nella galleria, in questo momento ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Caprara d'Abruzzo - km 43 ?????????? @PellaudSimon, @umbertomarengo,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto - #d’Italia #tappa #DIRETTA: #gruppo… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia ottava tappa LIVE: inizia la marcia verso Guardia Sanframondi - #DIRETTA #d’Italia #ottava… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

OA Sport

... il tritacarne a buon mercato dove mescolare virologi, politici della compagnia di, laureati ... Rula Jebreal non va a Propaganda: 'Sarei l'unica ospite donna' Ma come Rula, proprio Propaganda ...Segui ila partire dalle 12.50 PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA TAPPA IN DIRETTA 12.35 - Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Sportface.it dell' ottava tappa deld'Italia ...45' - Duplice fischio di Cascone, finisce qui il primo tempo di Inter-Fiorentina Primavera! Reti bianche dopo 45' al Breda. 43' - Altra conclusione dell'Inter, che ...31' - Sbilenco il cross di Vezzoni, a cui non è riuscito il miracolo di mettere in mezzo un pallone interessante da fermo e senza ritmo. 30' - Inter praticamente nulla ...