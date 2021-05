LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo ancora compatto

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLADIA-GUARDIA SANFRAMONDI: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA LADI DOMANI CON ARRIVO IN SALITA A CAMPO FELICE ORARI E TVDI(SABATO 15 MAGGIO) I PAESI ATTRAVERSATI NELLADIA-GUARDIASANFRAMONDI IL BORSINO DEI FAVORITI DELLADI13.20 Prova ora a forzare un uomo della AG2R-Citroen, ma la velocità delè troppo elevata. 13.18 Caduto Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Il siciliano sta bene e sta tentando di rientrare in. 13.16 Ora ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Crecchio - km 101 ?????@PellaudSimon, @umbertomarengo, @MarkChristian8 ?? 1'34' >… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 7? ?? Caprara d'Abruzzo - km 43 ?????????? @PellaudSimon, @umbertomarengo,… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ??? Quintodecimo - km 120 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia ottava tappa LIVE: inizia la marcia verso Guardia Sanframondi - #DIRETTA #d’Italia #ottava… - SpazioCiclismo : Oggi tappa ideale per gli attaccanti e sono in molti a volerci provare da subito, con numerosi scatti #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

Segui ila partire dalle 12.50 PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA TAPPA IN DIRETTA 12.35 - Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Sportface.it dell' ottava tappa deld'Italia ...Segui ild Italiasu Eurosport Player e Discovery+: scopri l offerta bomba GPM e pendenze: - Bocca della Selva di 2a categoria (a quota 1392 metri) - salita di 18,9 km al 4,6%, max 10%; - ...Diretta Ottava Tappa Giro d’Italia 2021 LIVE ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 16:58-17:27. DIRETTA TV E STREAMING: 12:35-14:00 RaiSport/14:00-17.15 Rai2 / 12:45-17:30 Eurosport 1/12:35-17:35 Eurosport Pla ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2021 I paesi attraversati dalla tappa odierna - Il percorso della Foggia - Guardia Sanframondi - Dove vedere in TV l' ...