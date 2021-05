LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Alice D’Amato e Giorgia Villa straripanti sugli staggi! Andreoli fenomeno

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Pierazzini vincerà il triello alla trave con 13.350, Mattoni si ferma a 12.500 e Manila Esposito è caduta. Intnato un super 14.450 di Nicola Bartolini al volteggio. 17.38 Emma Grisetti fa meglio di Vergani al corpo libero: 12.600 contro 11.900. Attendiamo Martina Maggio. 17.35 Martina Maggio sfiderà Emma Grisetti e Chiara Vergani. Manila Esposito contro Viola Pierazzini e Jessica Mattoni. A seguire il debutto di giornata di Lara Mori, alla trave contro Vincenzi e Alessia Federici. Al quadrato la Brixia punta su Veronica Mandriota contro Melissa Bignotti e Micol Minotti. 17.34 Terza rotazione femminile. Bollate, Melzo e Brixia al corpo libero. WSA, Giglio e Civitavecchia alla trave. 17.33 A metà gara: Brixia e Civitavecchia lanciate verso la finale, battaglia per il miglior secondo posto. Fate di lusso: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 La Brixia è la grande favorita al femminile, al maschile si preannuncia battaglia aperta. 15.36 Si gareggia con la formula degli scontri diretti. Ogni s ...Oggi sabato 15 maggio va in scena la semifinale scudetto della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si alza il sipario sulla Final Six del massimo campionato italiano a squad ...