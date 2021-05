LIVE De Carolis-Richards, Europeo supermedi in DIRETTA: il britannico è migliore nelle prime tre riprese (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE De Carolis-Richards su DAZN 2? Ci prova De Carolis con il destro, ma Richards si muove tanto e bene. 1? Continua a essere il destro che crea vantaggio a Richards, di tanto jab. QUARTA RIPRESA 3? Terza ripresa ancora favorevole a Richards, che è costantemente più in grado di entrare con il jab e la velocità. 2? Tenta il sinistro De Carolis, ma non ha problemi Richards a rimettersi in carreggiata. 1? Senza grandissime emozioni il primo minuto del round, o meglio sempre col solito canovaccio del jab di Richards. TERZA RIPRESA 3? Finisce il secondo round, con De Carolis che qualche jab lo prova, e tenta ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingDesu DAZN 2? Ci prova Decon il destro, masi muove tanto e bene. 1? Continua a essere il destro che crea vantaggio a, di tanto jab. QUARTA RIPRESA 3? Terza ripresa ancora favorevole a, che è costantemente più in grado di entrare con il jab e la velocità. 2? Tenta il sinistro De, ma non ha problemia rimettersi in carreggiata. 1? Senza grandissime emozioni il primo minuto del round, o meglio sempre col solito canovaccio del jab di. TERZA RIPRESA 3? Finisce il secondo round, con Deche qualche jab lo prova, e tenta ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Al via tra poco la sfida per il titolo europei dei supermedi tra Giovanni De Carolis e Lerrone Richa… - jackbrunelli1 : STASERA DE CAROLIS ALL’ASSALTO DEL TITOLO EUROPEO! ???????? Vi aspettiamo in tantissimi per tifare Giovanni De Carolis… - FedPugilistica : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ??… - Tommygladius79 : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ?? 1… - FedPugilistica : ?????? Euro Supermedi ?? @decarolisboxe ???? vs Richards ???? ?? Manchester ???? ??? Manchester Arena ?? LIVE @DAZN_IT ?? 1… -