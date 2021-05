LIVE Canottaggio | Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA | il quattro senza senior femminile approda in finale!

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Nel frattempo sono arrivati i risultati della prima batteria delmaschile: adre in semifinale sono Bielorussia (6’04”58), Lituania (6’04”83) e Ucraina (6’05”91). Ripescaggi per Russia e Cina. 11.16 ITALIA IN FINALEEEEE! Le azzurre chiudono con il crono di 6’35”94 e negli ultimi 500 metri riescono a rimontare sulla Cina, seconda a 6’37”801. Ben distante la Repubblica Ceca (7’03”16). 11.11 Ricordiamo che a rappresentare i colori azzurri in questa specialità sono Chiara Ondoli, Alessandra Patelli, Kiri Tontodonati e Aisha Rocek. 11.07 Al via la seconda batteria del. L’Italia si giocherà l’accesso in finale contro Cina e Repubblica ...