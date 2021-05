LIVE – Bisceglie-Paganese 1-0 | andata playout Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di sabato 15 maggio 2021) Ladi, match valevole per l’deidi. La stagione regolare è ormai alle spalle ed è tempo di determinare quali squadre retrocederanno inD insieme a Livorno, Lucchese, Pistoiese, Arezzo e Cavese. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 15 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni uffuciali:(4-4-2): Spurio; Giron, Priola, Vona, Mansour, Cittadino, Rocco, Makota, Maimone, Sartore, Tazza. All. Bucaro(3-5-2): Baiocco; Squillace, Sbampato, Mattia, Bramati, Diop, Onescu, Mendicino, Schiavino, ...

Advertising

IAMCALCIOSALERN : Bisceglie-Paganese LIVE: formazioni e tabellino [Playout Serie C] - USCatanzaro1929 : MATCH DAY ?? Aquilotti pronti per la sfida con il Bisceglie ?? ?? Live sulla nostra pagina Facebook #Primavera3… - Calciodiretta24 : Bisceglie – Paganese: dove vedere la diretta live e risultato - Fantacalciok : Bisceglie – Paganese: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bisceglie

Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di- Paganese e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un'ora prima dell'inizio della partita troverete le ultime ...di Claudio Franceschini) DIRETTA/Paganese streaming video tv: la storia del match ... di Claudio Franceschini) RISULTATI SERIE C/ Diretta gol: i verdetti già decisi, playoutscore ...Oggi Bisceglie e Paganese si affrontano nella gara di andata dei playout del girone C di Serie C. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: - ...Risultati Serie C, diretta gol live score delle tre partite in programma oggi, sabato 15 maggio 2021, per l'andata dei playout.